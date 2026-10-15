За отключение газа в Волгограде оштрафуют двух монополистов





Кассационная инстанция подтвердила правоту Волгоградского УФАС в судебных спорах с двумя газовыми монополистами - ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Как сообщили в региональном управлении, ранее эти компании были уличены в нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе разбирательств было установлено, что организации незаконно отключили подачу газа в гостинице предпринимателя. При этом судебный акт гарантировал возможность потребления газа в рамках принятия обеспечительных мер. В УФАС пришли к выводу, что компании злоупотребили доминирующим положением.

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» пытались оспорить решение УФАС, однако Арбитражный суд Поволжского округа признал его законным.

Нарушителям грозят серьезные оборотные штрафы.