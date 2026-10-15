Алюминиевый завод компании РУСАЛ в Волгограде возглавил Игорь Репик





В Волгограде кадровые изменения произошли в руководстве алюминиевого завода. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, директором назначен Игорь Репик.

В 1998 году Игорь Репик окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Металлургия цветных металлов» с квалификацией «инженер-металлург». После окончания вуза работал на Братском алюминиевом заводе.

В 2004 году получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент организации». В 2006 году устроился на Волгоградский алюминиевый завод, где прошел путь от электролизника до руководителя отдела планирования и анализа производства.

Игорь Репик принимал самое активное участие в реализации проекта «Производство обожженных анодов на ВгАЗ», а с 2016 года работал директором анодного производства на Волгоградском алюминиевом заводе.

Неоднократно награжден грамотами за значимый вклад в развитие производства ВгАЗа и компании РУСАЛ. Женат, воспитывает двух дочерей.