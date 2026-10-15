



В Центральном районе Волгограда появятся новые маневренные мусоровозы для запаркованных дворов. Спецтехника для сбора крупногабаритных и коммунальных отходов доставлена для тестирования в областной центр региональным оператором по обращению с ТКО.

Новый компактный мусоровоз «КАМАЗ» отличается от своих предшественников маневренностью и вместимостью – мусоровоз может перевозить отходы весом до 6 тонн.





– Региональный оператор на системной основе обновляет свой парк специализированной техники. Отечественный производитель предоставил в тестовом режиме новый современный мусоровоз. Данный автомобиль будет работать на проблемных территориях, в местах повышенной запаркованности. Коэффицент прессования данного авто позволяет брать порядка пятидесяти баков, – рассказал начальник службы эксплуатации ООО «ЭкоЦентр» Андрей Фортовой.

Такая техника появится впервые в автопарке регоператора. Водители уже успели с достоинством оценить новые автомобили.





– За четыре дня работы успели ощутить все достоинства новой техники. На автомобиле удобно заезжать во дворы с высокой запаркованностью. Мобильность машины особенно ощущается во дворах в Центральном районе, где плотность автомобилей существенно выше, чем в других районах города, – поделился водитель мусоровоза регионального оператора.

После доработки новая техника поступит регоператору и будет обслуживать дворы в Центральном районе.

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU