В Волгограде по нацпроекту отремонтировали 7-ую Гвардейскую





В Волгограде закончен ремонт одной из главных магистралей Центрального района – 7-ой Гвардейской. Как рассказали в МБУ «Северное», полностью обновлен участок магистрали от Нулевой продольной до улицы Пархоменко. Всего было капитально отремонтировано 32 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Как ранее сообщалось, масштабные работы начались в мае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и велись поочередно на двух участках - от нулевой продольной до проспекта Ленина и от проспекте Ленина до улицы Пархоменко. Бригады дорожников провели фрезерование, выравнивание дорожного слоя, уложили новое покрытие, отремонтировали местные проезды, привели в порядок колодцы, установили перильное награждение. Также на обновленных участках была нанесена дорожная разметка и появились новые знаки.





На прилегающей к магистрали территории дорожники оборудовали дополнительные парковочные пространства – к уже имеющимся добавилось более 60 мест.

7-ая Гвардейская после капремонта стала удобной и для пешеходов. Старые тротуары здесь находились в плохом состоянии, а в некоторых местах, например, ниже магазина «Магнит» и расположенных рядом торговых павильонов, их не было и вовсе. Теперь подходы к магистрали и переходы оборудованы съездами и пандусами, что уже по достоинству оценили пешеходы с ограниченными возможностями и мамы с колясками.





Hапомним, ввиду высокого трафика на 7-ой Гвардейской, которая пересекает оживленные проспект Ленина и улицу Пархоменко, работы по капремонту магистрали велись без перекрытия движения, в том числе и в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для движения. В итоге после окончания работ одна из главных магистралей Центрального района стала более безопасной и комфортной для всех участников движения.



