В Волгограде «Киа» завалилась в кювет после ДТП на ул. Санаторной





В Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок. В утренний час пик автомобили не смогли разъехаться на пересечении ул. Санаторной и ул. Пожарского, осложнив движение на участке.







- В 08:00 49-летний водитель, управляя автомобилем «Киа-Рио», напротив дома № 14 по ул. Санаторной совершил столкновение с автомобилем «Киа-Церато», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, удар произошёл в лобовую на большой скорости. Один из автомобилей отбросило с проезжей части в кювет. Из-за столкновения на месте аварии образовался затор.

Отметим, в результате аварии водитель «Киа-Церато» был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Волгоград / max.ru