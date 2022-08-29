Пожар на рынке в Волжском ликвидировали утром 29 августа









Пожар в Волжском, который уничтожил рынок «Людмила», полностью ликвидирован сегодня, 29 августа в 6-24 ч. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.





Напомним , пожар на рынке уничтожил практически все торговые павильоны, где работали десятки предпринимателей и продавцов. Огонь полыхал на площади около 7 тысячи квадратных метров. Досталось и соседней девятиэтажки, где выгорел балкон. Жильцов дома пришлось эвакуировать.





К счастью, обошлось без жертв. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ при ремонте кровли крытого рынка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



