Стала известна причина пожара, уничтожившего рынок в Волжском

Расследования 29.08.2022 08:03
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29.08.2022 08:03
По предварительным данным, причиной пожара на рынке «Людмила» в Волжском, стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», сообщил руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин. Он добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ – уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Напомним, сообщение о пожаре на рынке поступило накануне в 17-05. В результате все торговые павильоны на площади около 7 тысяч квадратных метров сгорели. Также пострадал и балкон соседнего дома. Огонь был локализован в 19-35, однако проливка конструкций продолжалась еще несколько часов.
Жертв нет. Жителей рядом стоящей девятиэтажки власти города эвакуировали из-за токсичного дыма. Однако специалисты химико-радиометрической лаборатории провели замеры, которые не показали превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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