Происшествия

СК организовал проверку по факту смертельного наезда самокатчика на волгоградца

Происшествия 28.08.2022 10:07
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28.08.2022 10:07


В Волгограде организована доследственная проверка по факту гибели 75-летнего пенсионера, сбитого самокатчиком на Астраханском мосту. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградцу может грозить привлечение к уголовной ответственности по ст. 109 УК РФ. 

— Личность лица, управлявшего в момент столкновения электросамокатом, установлена, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Организованная доследственная проверка продолжается. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, что в свою очередь позволит квалифицировать совершенное деяние. 

Предварительно, водителю электросамоката грозит возбуждение дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Максимальная санкция предполагает лишение свободы на срок до двух лет. В Волгограде это первый смертельный случай после наезда самоката. 

Известно, что управлял средством передвижения 35-летний мужчина — житель Волгограда. Инцидент произошел поздно ночью на Астраханском мосту. Самокатчик снес пенсионера, который упал и ударился головой о покрытие перехода. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и гематомой головы.

Ранее информагентство сообщало, что Верховный суд РФ признал законным положение ПДД, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам. Отмечается, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

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