В реанимации скончался сбитый самокатчиком 75-летний волгоградец

Происшествия 27.08.2022 19:58
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27.08.2022 19:58
В реанимации волгоградской больницы №25 скончался пенсионер, которого сегодня сбил самокатчик. Как ранее сообщали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня после полуночи на Астраханском мосту.
На 75-летнего мужчину налетел самокат, которым управлял 35-летний волгоградец, он упал и получил травмы.
Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и гематомой головы.
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