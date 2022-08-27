В Волгограде самокатчик отправил в реанимацию 75-летнего пенсионера









В Волгограде устанавливают обстоятельства происшествия, случившегося сегодня ночью на Астраханском мосту. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на 75-летнего жителя Ворошиловского района, который шел по мосту в четвертом часу утра, налетел самокат.







Пенсионера с сотрясением головного мозга и гематомой головы госпитализировали в реанимацию волгоградской больницы №25. Полиция разыскивает свидетелей происшествия и самого виновника наезда.