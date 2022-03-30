Доездились: водителей электросамокатов обязали соблюдать ПДД

Федеральные новости 30.03.2022 16:48
30.03.2022 16:48
Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам.
Отмечается, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.
Поводом для спора стал административный иск водителя, который сбил мужчину на электросамокате. Пострадавший погиб, на автомобилиста завели уголовное дело.
Пока решение Верховного суда не вступило в силу.
Отметим, что в Волгограде ДТП с участием электросамокатов случаются регулярно. Так, в июне 2020 года водитель «шестерки» в Волжском сбил 8-летнего мальчика, который передвигался вдоль дома на электросамокате. Через год уже в Волгограде 15-летний подросток на электросамокате на улице Елецкой на большой скорости наехал на 42-летнюю женщину. Пострадавшая получила травму головы. Через месяц,в августе, в Ворошиловском районе водитель ВАЗ-2107 сбил электросамокат, на котором ехал 37-летний мужчина со своим 5-летним сыном. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу, виновник аварии скрылся. Было в Волгограде ДТП и с неуправляемым самокатом, который врезался в трамвай. Водитель самоката не успел затормозить и вовремя спрыгнул на землю, поэтому обошлось без пострадавших.
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