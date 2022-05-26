Происшествия

В Волгограде женщина угодила в больницу после столкновения с самокатчиком

Происшествия 26.05.2022 17:52
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26.05.2022 17:52


В Центральном районе Волгограда 34-летняя женщина получила травмы после столкновения с самокатом и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу № 25. Как стало известно информагентству, ДТП с участием электросамоката произошло сегодня на проспекте Ленина.

- 26 мая в 14:50 с проспекта Ленина, 16 в больницу №25 была доставлена 34-летняя женщина. Травма была получена в результате ДТП с самокатом, - сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. 

Это уже не первый случай ДТП с участием электросамокатов. Так, 19 мая, 18-летний юноша, управлявший самокатом, также получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Верховный суд РФ признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам.

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