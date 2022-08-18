Борьба с коррупцией

В Центральном суде Волгограда начался суд над вице-мэром Владимиром Сидоренко

Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:03
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18.08.2022 12:03



В Центральном суде Волгограда сегодня, 18 августа начался судебный процесс по делу заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», адвокат подсудимого выступил против удовлетворения ходатайства СМИ о фотосъемке в зале суда, сославшись на то, что  в деле будут фигурировать персональные данные. Кроме того, его подзащитный не хочет, чтобы транслировалось его фотоизображение из зала суда. Однако судья Виктория Федоренко разрешила фотосъемку. 



После этого прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. 

Напомним, Владимир Сидоренко обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе Волгограда, однако на самом деле он не был построен.

Фото ИА "Высота 102"

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