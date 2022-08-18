Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:03
0
18.08.2022 12:03
В Центральном суде Волгограда сегодня, 18 августа начался судебный процесс по делу заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», адвокат подсудимого выступил против удовлетворения ходатайства СМИ о фотосъемке в зале суда, сославшись на то, что в деле будут фигурировать персональные данные. Кроме того, его подзащитный не хочет, чтобы транслировалось его фотоизображение из зала суда. Однако судья Виктория Федоренко разрешила фотосъемку.
После этого прокурор начал зачитывать обвинительное заключение.
Напомним, Владимир Сидоренко обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе Волгограда, однако на самом деле он не был построен.
Фото ИА "Высота 102"
Быстро и точка: в суде Волгограда за полчаса решили судьбу вице-мэра Сидоренко18.08.2022 12:26
Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:26
«Вами займется генпрокуратура»: кривое благоустройство в Михайловке шокировало проверяющих из Москвы17.08.2022 15:50
Борьба с коррупцией 17.08.2022 15:50
Назначена дата судебного заседания по делу замглавы Волгограда16.08.2022 08:27
Борьба с коррупцией 16.08.2022 08:27
Экс-директор Усть-Бузулукского ПНИ возместил обманутым им инвалидам 125 тысяч рублей12.08.2022 13:07
Борьба с коррупцией 12.08.2022 13:07
Под Волгоградом иностранец пытался подкупить полицейского за 11 тысяч рублей10.08.2022 15:58
Борьба с коррупцией 10.08.2022 15:58
В Светлом Яру при ремонте набережной прикарманили 2 млн рублей09.08.2022 15:54
Борьба с коррупцией 09.08.2022 15:54
«Яхт у нас нет»: семеро депутатов Михайловской гордумы предоставили губернатору недостоверные декларации08.08.2022 13:15
Борьба с коррупцией 08.08.2022 13:15
Камышинского депутата Скрипкина лишили полномочий из-за иностранных акций и счетов05.08.2022 18:09
Борьба с коррупцией 05.08.2022 18:09
На Центральном рынке Волгограда с торговца заломили цену за аренду05.08.2022 11:51
Борьба с коррупцией 05.08.2022 11:51
В Волгоградской области ужесточили проверку сведений о доходах чиновников04.08.2022 17:59
Борьба с коррупцией 04.08.2022 17:59
В Волгоградской области семь депутатов, скрывших свои доходы, сложили полномочия04.08.2022 16:59
Борьба с коррупцией 04.08.2022 16:59
«Молчит по статье 51»: замглавы Волгограда идет под суд за служебный подлог03.08.2022 17:46
Борьба с коррупцией 03.08.2022 17:46
В Волгоградской области главбуха осудят за взятки экс-директору Жирновского ПНИ03.08.2022 15:46
Борьба с коррупцией 03.08.2022 15:46
Боялась потерять работу: экс-кассира больницы в Волжском отправили в колонию из-за указаний начальства28.07.2022 20:22
Борьба с коррупцией 28.07.2022 20:22
Волгоградская фирма после получения 12 миллионов сорвала капремонт в шести домах26.07.2022 17:34
Борьба с коррупцией 26.07.2022 17:34