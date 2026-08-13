Беспилотная опасность пятый час сохраняется в Волгоградской области





В Волгоградской области пятый час сохраняется угроза удара беспилотниками.

Режим беспилотной опасности установили в регионе в 01:47. Несмотря на то, что в это время большинство волгоградцев спали, не подозревая о возможной атаке, сотрудники РСЧС попросили соблюдать простые правила безопасности – не подходить к окнам и, подыскав безопасное место в квартире, оставаться в нем до следующих объявлений.

Сегодняшним утром аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. К этому часу от расписания отстает лишь рейс из турецкой Антальи – в городе на Волге он приземлится почти на час позже запланированного.

Фото Андрея Поручаева