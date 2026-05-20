Данные об уровне коррупции раскрыли в Волгоградской области





Ежегодный доклад о противодействии коррупции в Волгоградской области утвердили на заседании комитета областной думы. Как сообщили в регпарламенте, КСП Волгоградской области в 2025 году провела 64 контрольных и аналитических мероприятия, охватив все основные направления использования бюджетных средств. По результатам этих проверок коррупционных факторов не установлено.

Между тем, органы прокуратуры в прошлом году в ходе антикоррупционной экспертизы выявили и исключили из нормативных правовых актов 816 коррупциогенных факторов, а из проектов документов – еще 296. На муниципальном уровне экспертизу прошли более 17 тысяч проектов актов и свыше 10 тысяч действующих документов. Из 2368 государственных гражданских служащих и 4325 муниципальных служащих, чьи декларации были проанализированы, подавляющее большинство добросовестно исполнило обязанности по предоставлению сведений о доходах.



В 2025 году судами Волгоградской области рассмотрено 583 уголовных дела коррупционной направленности, осуждено 466 лиц – это на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на выявленный ущерб в 246 млн рублей, государству удалось практически полностью гарантировать его возмещение.



К слову, социологические исследования показывают, что большинство жителей региона оценивают распространение коррупции в регионе как низкое. 69,7% опрошенных осведомлены о мерах, принимаемых властями для борьбы с коррупцией. 53% граждан уверены, что руководство региона результативно борется с этим явлением.



