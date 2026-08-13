На банковских вкладах волгоградцев насчитали 600 миллиардов рублей





Волгоградцы, несмотря на падающую процентную ставку по вкладам, по-прежнему предпочитают хранить деньги в банке. Так, к 1 июля объем накопленных на счетах сбережений достиг шестисот миллиардов.

Всего же на счетах жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов этим летом насчитали более 5,5 триллионов рублей. Крепче всего, судя по озвученной Банком России статистике, на ногах стоят жители ЮФО – их вклад в общую «копилку» сбережений составил 4,5 триллиона.

– За год сумма сбережений выросла на 12,3%. Несмотря на более сдержанную динамику, чем в прошлом году, темпы прироста остаются повышенными, – отмечают в пресс-службе Банка России. – Это связано с тем, что при снижении ключевой ставки проценты по вкладам все-таки не теряют привлекательности, превышая инфляцию. Так, в конце июля максимальная ставка в десяти крупнейших банках страны составляла 12,8%, тогда как годовая инфляция на Юге и в целом по России достигла в июне 6%.

О самых популярных и проверенных временем способах сбережения денег корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото сгенерировано с помощью ИИ