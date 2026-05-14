



В Волгограде по требованию прокуратуры Кировский районный суд наложил арест на имущество экс-депутата Станислава Короткова. Как стало известно редакции ИА «Высота 102», в список попала недвижимость на миллиарды рублей, находящаяся в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. В общей сложности запрет наложен на 65 объектов.

Смотрим, чем владел замешанный в коррупционном скандале парламентарий.

Среди объектов, обративших на себя внимание компетентных органов, сразу два помещения в элитной высотке на территории района Дорогомилово (Москва). Здесь Коротков разжился квадратными метрами по адресу проезд Резервный, д. 4. Согласно публичным данным, стоимость местных квартир варьируется от 118 до 200 миллионов рублей.





Также в столице парламентарию принадлежат две доли по 1/3 каждая на праве собственности на помещение в известном доме «Шурика», где снималась легендарная комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», здесь стоимость квартир варьируется от 19 до 32 млн рублей.

По 1/3 долей у волгоградского коммерсанта сразу в трёх помещениях дома 124 на Ярославском шоссе. Запасся площадями парламентарий и в московском бизнес-центре «Сретенка, 15», в элитной высотке № 28 на Рублевском шоссе, № 6 на Волоколамском шоссе, а также в здании № 124 на Ярославском шоссе. Во всех перечисленных объектах находится помещения где Короткову принадлежит по 1/3 доли. В доме № 16 на Варшавском шоссе находится коммерческая площадь, в которой экс-депутату принадлежит 1/2 доли.





Кроме того, в списке московских активов депутата Короткова, который, напомним, на протяжении многих лет не отражал своих владений в декларациях: 1/3 доли помещения в стр. 5, д. 5/6 на ул. Большая Дмитровка, 333/1000 и 334/1000 доли в двух помещениях по адресу ул. Тверская, д. 30/2, стр. 1.





В городе Красногорске экс-депутату принадлежат два помещения в МКД по адресу Красногорский б-р, д. 23, корп. 1.





В родном Волгограде арест наложен на недвижимое имущество Станислава Короткова по адресам:

ул. Финская, д. 29,

ул. Советская, д. 26а,

ул. 64-й Армии, д. 67,

ул. 64-й Армии, д. 22Б,

пр-кт Университетский, д. 96,

ул. им. Циолковского, д. 17.

Кроме того, парламентарий застолбил за собой доли в недвижимом имуществе по адресам: