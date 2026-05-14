В Волгограде по требованию прокуратуры Кировский районный суд наложил арест на имущество экс-депутата Станислава Короткова. Как стало известно редакции ИА «Высота 102», в список попала недвижимость на миллиарды рублей, находящаяся в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. В общей сложности запрет наложен на 65 объектов.
Смотрим, чем владел замешанный в коррупционном скандале парламентарий.
Среди объектов, обративших на себя внимание компетентных органов, сразу два помещения в элитной высотке на территории района Дорогомилово (Москва). Здесь Коротков разжился квадратными метрами по адресу проезд Резервный, д. 4. Согласно публичным данным, стоимость местных квартир варьируется от 118 до 200 миллионов рублей.
Также в столице парламентарию принадлежат две доли по 1/3 каждая на праве собственности на помещение в известном доме «Шурика», где снималась легендарная комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», здесь стоимость квартир варьируется от 19 до 32 млн рублей.
По 1/3 долей у волгоградского коммерсанта сразу в трёх помещениях дома 124 на Ярославском шоссе. Запасся площадями парламентарий и в московском бизнес-центре «Сретенка, 15», в элитной высотке № 28 на Рублевском шоссе, № 6 на Волоколамском шоссе, а также в здании № 124 на Ярославском шоссе. Во всех перечисленных объектах находится помещения где Короткову принадлежит по 1/3 доли. В доме № 16 на Варшавском шоссе находится коммерческая площадь, в которой экс-депутату принадлежит 1/2 доли.
Кроме того, в списке московских активов депутата Короткова, который, напомним, на протяжении многих лет не отражал своих владений в декларациях: 1/3 доли помещения в стр. 5, д. 5/6 на ул. Большая Дмитровка, 333/1000 и 334/1000 доли в двух помещениях по адресу ул. Тверская, д. 30/2, стр. 1.
В городе Красногорске экс-депутату принадлежат два помещения в МКД по адресу Красногорский б-р, д. 23, корп. 1.
В родном Волгограде арест наложен на недвижимое имущество Станислава Короткова по адресам:
- ул. Финская, д. 29,
- ул. Советская, д. 26а,
- ул. 64-й Армии, д. 67,
- ул. 64-й Армии, д. 22Б,
- пр-кт Университетский, д. 96,
- ул. им. Циолковского, д. 17.
- ул. Слесарная, д. 103,
- ул. Слесарная, д. 103а,
- ул. Слесарная, д. 105,
- ул. Грушевская, д. 10,
- пр. им. В.И. Ленина, д. 6,
- пр-кт Университетский, д. 92,
- пр. им. В.И. Ленина, д. 2А,
- ул. Комсомольская, 8,
- ул. Аллея Героев, д. 4,
- ул. Рабоче-Крестьянская, д. 53,
- ул. им. Рокоссовского, 32.
В соседнем Волжском скромный волгоградский депутат скупил долю в коммерческой недвижимости на пр. им. Ленина, д.107а.
В Казани слуга народа успел приобрести 1/4 доли в помещении по адресу ул. Лево-Булачная, д. 24/20.
Помимо непосредственно имущества, официально записанного на оскандалившегося депутата, правоохранители приписывают ему фактическое владение имуществом фактически принадлежащем ООО «Земля Профи» и его дочери. К слову, последняя владеет землёй и домами в Калмыкии по адресу Октябрьский р-н, п. Большой Царын, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 1, а также 1/3 доли в помещении по адресу: Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52.
На фирму ООО «Земля Профи» записан один из самых дорогостоящих актировав Станислава Короткова, легендарный волгоградский долгострой, здание гостиницы по адресу возведённое на «золотом» пяточке у астраханского моста на склоне поймы реки Царицы. Изначально оно возводилось для размещения гостей Чемпионата мира по футболу и должно было быть сдано к 2018 году, однако в итоге здесь с задержкой в несколько лет появился бизнес-центр ID Tower. Его стоимость оценивается 2 млрд рублей.
Напомним, как ранее сообщала редакция, в конце 2025 года коммерческой деятельностью депутата Станислава Короткова заинтересовались правоохранители. В рамках расследования налоговых преступлений вскрылось, что депутат Волгоградской областной думы несмотря на антикоррупционный запрет фактически продолжал руководить масштабным бизнесом.
Прокуратура обратилась в думу с требованием лишить парламентария статуса по антикоррупционной статье, однако депутатская комиссия по этике рассудила иначе и одобрила добровольную отставку Станислава Короткова, благодаря чему он сохранил все свои привилегии.
В надзорном ведомстве вынуждены были подать исковое заявление в суд с требованием признать действия Волгоградской областной думы незаконными. 13 марта иск был одобрен. Позже региональному собранию пришлось задним числом переписывать своё решение.
Одновременно прокуратура подала ещё один иск в Кировский районный суд с требованием взыскать с оскандалившегося депутата совмещавшего депутатскую деятельность с большим бизнесом заработанный в нарушение антикоррупционного законодательства доход в размере 43,9 млн рублей. 5 мая во время очередного судебного заседания прокуратура уточнила свои требования, увеличив в четыре раза взыскиваемую сумму – до 164,8 млн рублей.
