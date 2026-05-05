



Рассмотрение гражданского дела в отношении экс-депутата Волгоградской облдумы Станислава Короткова, которое должно было состояться сегодня, 5 мая, в Кировском суде Волгограда, отложено. Следующее состоится 2 июня.

Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, причиной отложения дела стали изменившиеся исковые требования прокуратуры. Сумма заявленных исковых требований увеличилась почти в 4 раза (!) - с 43 916 066 рублей до 164 830 166 рублей.

Напомним, ранее надзорный орган требовал изъять в доход государства незаконно полученные доходы. Эти деньги, считают в прокуратуре, бывший депутат Волгоградской облдумы заработал в своем бизнесе, когда занимал оплачиваемую должность в регпарламенте.

Ранее Станислав Коротков был уличен в нарушении антикоррупционного законодательства. Добровольный уход из областной думы его не спас. Позднее Центральный районный суд отменил соответствующее постановление, согласно которому отставка по собственному желанию депутата регпарламента была признана незаконной. Позднее в областной думе «исправились» и утвердили новый документ, согласно которому Коротков перестал быть депутатом по нереабилитирующим основаниям.



