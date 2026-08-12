35-летний мотоциклист лишился почки после ДТП в Волгоградской области

В ходе операции врачи-урологи выявили глубокое повреждение почки, несовместимое с сохранением органа, и незамедлительно приступили к его удалению. Вмешательство было выполнено малоинвазивным методом, что позволило минимизировать дополнительную операционную травму у тяжелого больного.
Общество 12.08.2026 20:07
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12.08.2026 20:07
В ходе операции врачи-урологи выявили глубокое повреждение почки, несовместимое с сохранением органа, и незамедлительно приступили к его удалению. Вмешательство было выполнено малоинвазивным методом, что позволило минимизировать дополнительную операционную травму у тяжелого больного.
Врачи больницы Фишера впервые выполнили лапроскопическую операцию по удалению почки. Пациентом стал 35-летний мужчина, попавший в ДТП на мотоцикле. У него диагностировали открытый перелом нижней конечности, тупую травму брюшной полости и забрюшинного пространства. На момент госпитализации пациент находился в состоянии травматического шока. Кроме того, у пострадавшего наблюдались разрывы правой почки, что угрожало его жизни.
В ходе операции врачи-урологи выявили глубокое повреждение почки, несовместимое с сохранением органа, и незамедлительно приступили к его удалению. Вмешательство было выполнено малоинвазивным методом, что позволило минимизировать дополнительную операционную травму у тяжелого больного.
Операция прошла успешно. На сегодняшний день пациент уже переведен в отделение травматологии и ортопедии № 1 больницы Фишера для продолжения лечения и планового оперативного вмешательства по поводу перелома ноги. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
Фото облздрав 34
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