АИ-95 подешевел за неделю в Волгоградской области





В Волгоградской области средняя стоимость автомобильного бензина за период с 4 по 10 августа снизилась на 3 копейки – до 70,63 рубля за литр. Росстат также зафиксировал снижение цен на один вид бензина. АИ-95 подешевел на 6 копеек – до 73,95 рубля. В свою очередь на столько же стала дороже марка бензина АИ-98 и выше – до 96,9 рубля за литр.

Стоимость двух видов автомобильного топлива осталась неизменной по сравнению с предыдущим периодом наблюдения. Средняя цена АИ-92 составляет в настоящее время 66,56 рубля, а дизтоплива – 77,92 рубля.



По данным Росстата, с 4 по 10 августа 2026 года автомобильный бензин подорожал в 28 субъектах, больше всего Тверской области +6,8%.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, заметнее всего в Республике Дагестан (-9,1%). В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились (-0,2%), в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.

Напомним, сегодня, 12 августа, журналисты V102.RU проверили ситуацию на АЗС в Дзержинском районе.