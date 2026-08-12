



Волгоградстат 12 августа обнародовал итоги еженедельного мониторинга цен в магазинах региона. По данным статистиков, за период с 4 по 10 августа 2026 года в Волгограде и области зафиксировано подорожание ряда продовольственных товаров. Наиболее заметное увеличение стоимости отмечено в бакалее – стоимость килограмма гречневой крупы выросла на 7,1%.

Мониторинг розничных цен проводится в трёх городах области: Волгограде, Камышине и Михайловке.

Что подорожало за неделю

Среди круп также выросли цены на рис (+2,4%) и пшено (+2,1%). Из других продовольственных товаров заметно подорожали:

соль поваренная пищевая – на 2,3%;

сахар-песок – на 1,8%;

куриные яйца – на 1,7%;

сосиски и сардельки – на 1,6%;

печенье и макаронные изделия – на 1,4%;

вермишель и творог – на 1,2%;

кефир – на 1,1%.

Из плодоовощной продукции выросли цены на свёклу (+2,1%), огурцы (+0,7%) и бананы (+0,4%). Свинина подорожала на 0,01%.

Что подешевело

Снижение цен зафиксировано на ряд продуктов. Помидоры потеряли в цене 3,2%, яблоки – 3,0%, морковь – 2,6%, картофель – 2,0%. Также подешевели белокочанная капуста (-1,4%) и репчатый лук (-0,4%).

Из молочной продукции снизились цены на твёрдые и полутвёрдые сыры (-1,0%), сливочное масло (-0,6%), ультрапастеризованное молоко (-0,2%) и сметану (-0,1%). Варёная колбаса стала дешевле на 0,4%, говядина – на 0,4%, куриное мясо – на 0,2%.

Медикаменты и непродовольственные товары

Среди медикаментов выросли цены на корвалол (+3,2%), нимесулид (+1,7%), метамизол натрия (+0,8%). При этом нафазолин подешевел на 1,2%, пенталгин – на 0,3%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные щётки и шампунь (+1,5%), туалетная бумага (+1,2%), стиральный порошок и гигиенические прокладки (+0,8%). При этом детские подгузники снизились в цене на 3,6%.

В сегменте услуг заметно выросла стоимость модельной стрижки в мужском зале (+3,4%), тогда как поездка на отдых на Черноморское побережье России подешевела на 7,0%.