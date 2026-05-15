



Волгоградский облсуд подтвердил законность решения об изъятии в доход государства имущества судьи в отставке Вячеслава Сапеги.

Апелляционные жалобы на решение Ворошиловского районного суда поступили не от экс-председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда, а от четырех его родственников. Однако поводов для отмены приговора коллеги Сапеги не нашли.

Тучи над представителем системы правосудия сгустились в начале 2026-го. В феврале стало известно о рассмотрении поданного Генпрокуратурой иска об обращении в доход государства его имущества общей стоимостью свыше 54 миллионов рублей.

Во время заседаний выяснилось, что еще во время работы в прокуратуре Вячеслав Сапега оформил на бывшую жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя десять лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров за 7,5 миллионов рублей, зарегистрировав право собственности на тещу Ларису Щербинину.

Еще через 10 лет Сапега купил московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машиноместо. Обновки стоимостью 30 млн рублей он приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5.

- Формальная регистрация активов на третьих лиц использовалась Вячеславом Сапегой для обхода требований закона по декларированию указанных объектов и для сокрытия информации об источников происхождения столь внушительных капиталов, - отметили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что в Волжском городском суде рассмотрят иск к сыну экс-председателя Верховного суда Республики Адыгея Рустему Трахову, вынужденного не просто освободить изымаемое у него имущество, но и оплатить его использование.