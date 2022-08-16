Назначена дата судебного заседания по делу замглавы Волгограда

Борьба с коррупцией 16.08.2022 08:27
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16.08.2022 08:27
Центральный суд 18 августа приступит к рассмотрению дела по обвинению заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда. Оценку действиям чиновника даст судья Виктория Федоренко, которая выносила приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества Волгоградской области Юрию Ефимову.
Напомним, Владимира Сидоренко обвиняют в том, что он подписал документы о вводе в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе, который на самом деле не был построен. Максимальное наказание по статье – превышение должностных полномочий – предусматривает лишение свободы до двух лет. Сам обвиняемый отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.
Кроме того, прокурором Волгограда в Тракторозаводский районный суд предъявлено исковое заявление о признании отсутствующим права собственности на объект недвижимости и признании сделки о предоставлении земельного участка в аренду недействительной. Иск находится на рассмотрении.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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