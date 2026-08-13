



В Волгограде школы работают в нарушение проектных нормативов по количеству обучающихся. Согласно опубликованной мэрией программе комплексного развития социальной инфраструктуры, областному центру не хватает 13,2 тыс. мест. При заложенной нагрузке в 93,1 тыс. посещений, образовательные организации принимают 106,3 тыс. школьников.

Среди районов-аутсайдеров лидирует Дзержинский, где не хватает 5 тыс. мест, далее идёт Советский район с дефицитом в 4,6 тыс. мест и Кировский район – 3,7 тыс. мест.

Такую статистику специалисты объясняют не поспевающей за бурно ЖК социальной инфраструктурой. Полностью решить вопрос власти рассчитывают лишь к 2045 году, за счёт строительства 34 новых школ на 43 тыс. мест и реконструкции ещё 3 образовательных учреждений. Это позволит также полностью ликвидировать занятия во вторую смену. В настоящее время по вечерам в областном центре обучаются 16,4 тыс. человек.

Также в документе отмечается и нехватка мест в детсадах. Острее всего ситуация обстоит в Советском районе, где не хватает 341 места в 14 из 21 детских садов, и Кировский район, где дефицит составляет 150 мест в 9 из 18 учреждений. Эту проблему власти также рассчитывают решить за счёт строительства к 2045 году 29 новых дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 6,4 тыс. человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»