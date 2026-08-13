



Волгоградцы в ответ на отчет аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли поделились реальными тратами накануне учебного года. Сколько горожане тратят на сборы детей, и какие статьи расходов больнее всего бьют по семейному бюджету – в материале ИА «Высота 102».

Не сообщая, где именно можно найти столь демократичные цены, специалисты заяввили, что тетради, альбом, ручки и другие канцелярские товары обходятся родителям в среднем в 1250 рублей. Самый бюджетный базовый рюкзак аналитики отыскали за 240 рублей ( -20% от его прошлогодней стоимости). Всего за 340 рублей, уверены авторы отчета, горожане могут выбрать и школьную блузку для девочки.





Подобные цифры вызвали у волгоградцев, уже начавших сезонные закупки, лишь удивление. Рюкзак за 240 рублей на просторах маркетплейсов не смогли отыскать и корреспонденты ИА «Высота 102».

– По моим подсчетам даже на базовый минимум потребуется не меньше двадцати тысяч рублей. Безо всяких брендов: обычные вещи по средним ценам, – рассказывает мама двух школьниц Мария. – Старшей дочери я по скидкам «урвала» школьные вещи на семь тысяч рублей. Еще пять тысяч стоил хороший качественный рюкзак. И в этом вопросе я не вижу смысла экономить, потому что с ним ребенок спокойно проходил два года. Примерно на семь тысяч «потянули» физкультурная форма – легкая и более теплая, мешки для обуви, сумка для ИЗО и труда, а также канцелярия.

Женщина признает, что смысла в покупке дорогой брендовой одежды растущим не по дням школьникам лично она не видит. Однако, если в первосентябрьскую «смету» включать товары более высокого класса, то итоговая сумма увеличится еще как минимум на 10 тысяч.

– Младшая дочь несла в первом классе звонок, поэтому я решила купить ей красивый качественный костюм за пять тысяч рублей. Честно говоря, это было похоже на какое-то помутнение. Больше на такие траты я, пожалуй, не готова, – улыбается Мария.





Больше 15 тысяч – только за форму

Потратив на сборы сына больше тридцати тысяч рублей, половину суммы волгоградка Ольга отдала за кадетскую форму.

– В специализированных магазинах мы покупаем брюки, китель, несколько футболок ( я всегда беру их с запасом, потому что у мальчика футболка «живет» чистой ровно один день), рубашку, две кепки, галстук, запонки и нашивки, – рассказывает Ольга. – Накануне нового учебного года я также покупаю сыну две пары туфель – в одних он доходит до школы, в другие переобувается в помещении – и двое пар кроссовок, потому как даже средние по цене и качеству товары «улетают» буквально за полгода. И это у ребенка еще нет никаких проблем с ногами. Знаю, что некоторые родители платят по 4-5 тысяч рублей за ботинки с ортопедическими стельками.





Еще не покупая канцелярских товаров, почти девять тысяч перед школьным стартом заплатила и волгоградка Евгения. По две с половиной тысячи мама девятиклассницы отдала за брюки и блузку, в среднем в 1800 за каждую позицию ей обошлись балетки и кроссовки. Образ старшеклассницы завершила сумка за 1700 рублей.

Фото из архива V102.ru