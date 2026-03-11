Центральный районный суд Волгограда приступил к рассмотрению иска прокурора Волгоградской области, оспаривающего добровольную отставку бывшего депутата облдумы Станислава Короткова. Юристы облдумы заявили ходатайство о закрытии процесса, но им в этом было отказано.

Как передает корр. ИА «Высота 102» из зала суда, свое ходатайство юристы регпарламента объяснили тем, что в процессе будут озвучены сведения о доходах, а эта информация для ограниченного доступа. Также, по их словам, в ходе разбирательства будут упомянуты третьи лица, которые не имеют отношения к иску.

Однако суд эти доводы не убедили, так как в этом ходатайстве было отказано.

На процессе, отметим, интересы теперь уже бывшего депутата облдумы Станислава Короткова представляет доверенное лицо. Экс-парламентарий в процессе не участвует.

Напомним, что Волгоградская облдума утвердила добровольную отставку депутата Станислава Короткова на своем заседании 12 февраля. Однако с такой формулировкой не согласилась прокуратура региона, которая ранее направляла в облдуму представление с требованием лишить депутата полномочий в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

По мнению облпрокуратуры, досрочное прекращение полномочий, которое сейчас оспаривается, позволяет экс-депутату рассчитывать на государственные льготы и гарантии, не исключает возможность последующего переизбрания.

Фото из архива V102.RU

