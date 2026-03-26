



26 марта в Волгоградской областной думе состоялось внеплановое заседание, посвящённое экстренным кадровым перестановкам. Депутаты освободили Руслана Шарифова от двух высокопоставленных должностей.

- Руслан Шарифов освобожден от должностей заместителя председателя регионального парламента, руководителя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям, - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Должность вице-спикера облдумы теперь займёт Зина Мержоева, а Александр Чечуров избран председателем комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 25 марта в Волгоградской области состоялось заседание президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», на котором было принято решение о вынесении на рассмотрение думы вопроса досрочного сложения полномочий депутата Руслана Шарифова.

Отметим, ранее Волгоградскую областную думу потряс скандал, связанный с коммерческой деятельностью депутата Станислава Короткова. По версии правоохранителей, парламентарий, вопреки антикоррупционному законодательству, совмещал выбранную должность с бизнесом. При этом, когда в областной думе узнали об интересе к депутату правоохранителей, парламент принял решение освободить Короткова от должности по собственному желанию с сохранением льгот.

