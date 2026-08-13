Новый сезон женской Суперлиги стартует 8 сентября. Федерация гандбола России (ФГР) утвердила календарь чемпионата страны на сезон – 2026/2027. Соревнование пройдёт в два этапа: предварительный и финальный.
Предварительный этап
Игры проводятся по круговой системе разъездами в два круга с чередованием домашних и гостевых матчей. Каждая команда проведёт по 22 игры: 11 дома и 11 в гостях.
Финальный этап
По итогам предварительного этапа команды разделятся на две группы: «А» и «Б».
Группа «А»
В восьмёрку сильнейших войдут команды, занявшие места с 1-го по 8-е. Каждой команде присваивается порядковый номер согласно занятому месту. Игры плей-офф пройдут до двух побед, за исключением серий за 1-е и 3-е места, которые будут сыграны до трёх побед.
Предварительный этап стартует в сентябре. По его итогам восемь сильнейших команд выйдут в плей-офф – он начнётся 19 марта 2027 года. Всего в турнире участвуют 12 коллективов.
Состав участниц:
1. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
2. ЦСКА (Москва)
3. «Астраханочка» (Астрахань)
4. «Лада» (Тольятти)
5. «Кубань» (Краснодар)
6. «Динамо-Синара» (Волгоград)
7. «Звезда» (Звенигород)
8. «Черноморочка» (Новороссийск)
9. «Луч» (Москва)
10. АГУ-«Адыиф» (Майкоп)
11. «Башкирия» (Уфа)
12. «Университет» (Ижевск)
Откроет чемпионат волгоградское «Динамо-Синара». Команда проведёт выездной матч против звенигородской «Звезды» в Чехове 8 сентября.
Календарь матчей «Динамо‑Синара» в сентябре на предварительном этапе:
8 сентября – «Звезда» – «Динамо-Синара», город проведения – Чехов.
13 сентября – «Динамо-Синара» – АГУ-«Адыиф», город проведения – Волгоград.
19 сентября – «Динамо-Синара» – «Черноморочка», город проведения – Волгоград.
25 сентября – «Кубань» – «Динамо-Синара», город проведения – Краснодар.
30 сентября – «Динамо-Синара» – «Башкирия», город проведения – Волгоград.
Перед началом клубного сезона команда примет участие в Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Турнир пройдёт в Тольятти с 16 по 25 августа. Волгоградскую область представят гандболистки «Динамо-Синары». На групповом этапе они поборются за выход в финал со сборными Ростовской, Самарской и Московской областей, Ставропольского края и Республики Башкортостан. Первый матч состоится уже 16 августа против сборной Ростовской области.
Александр Веселовский
Фото Андрея Поручаева