Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по доходам





Волгоградская область оказалась в десятке регионов с самыми низкими доходами населения по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные на основании сведений Росстата опубликовали эксперты «ПромРейтинга». Так, этот показатель в начале этого года в регионе составил 42115 рублей. Рост по сравнению с 2024 годом - 33,3%. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы занять лидирующие позиции.

В частности, в Чукотском автономном округе, который возглавил десятку регионов с самыми высокими доходами, средний ежемесячный показатель составил 232195 рублей. Также лучшими стали ЯНАО, Москва, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Камчатский край, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.



Самым бедным регионом оказалась Ингушетия. Доходы жителей этой республики составляют в среднем 24752 рубля. Низкие доходы зафиксированы также в Тыве, Карачаево-Черкессии, в Крыму, Дагестане, Ставропольском крае, Чеченской республике, Саратовской области и республике Марий Эл. Волгоградская область расположилась на девятом месте в десятке субъектов с невысокими доходами.



