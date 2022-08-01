Трое погибли и трое ранены в массовой аварии на трассе под Волгоградом

В Дубовском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства аварии на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», в которой погибли три человека и столько же пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло сегодня, 1 августа, на 643 километре федеральной трассы.

– По предварительным данным, 1 августа в 12:30 на 643-м километре трассы произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом Mercedes с автомобилями Ford и BMW, – сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. – В результате водитель и пассажир Ford и пассажир автомобиля BMW погибли на месте до приезда скорой.