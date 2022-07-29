Шли к этому 6 лет: обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» в Волгограде дождались суда над застройщиками





Сегодня, 29 июля, в Волгограде начинается судебный процесс над двумя застройщиками, причастными к исчезновению денег дольщиков ЖК «Парк Европейский».

– Мы ждали этого суда долгих шесть лет. Надеемся, что те, кто обманул 1500 человек и оставил их без жилья, получат справедливое наказание, – сообщили ИА «Высота 102» потерпевшие по делу, которые собираются принять участие в сегодняшнем судебном заседании.

Дело обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский» будет рассматривать Ворошиловский районный суд. По делу проходят два фигуранта – Евгений Карпушов и Федор Кифишин. Карпушов обвиняется по ч.2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Кифишину инкриминируется ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.3 ст. 33 ч.2 ст. 201 УК РФ. По второй статье ему вменяется организация преступления, что грозит более суровым наказанием, чем Карпушову.

Напомним, что зимой 2021 года дольщики «Парка Европейского» в Волгограде поделились с заместителем Генпрокурора РФ своими опасениями о судьбе уголовного дела в отношении бывшего застройщика жилого комплекса. Тогда сообщалось, что в 2017 году гендиректору ООО «Орион» Евгению Карпушову и руководителю местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгению Красильникову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшими хищение денежных средств дольщиков ЖК «Парк Европейский». Однако на какой стадии находится расследование и когда обвиняемые понесут наказание, им было неизвестно. Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть пообещал лично отправить запрос в Судебный департамент в Москве для прояснения ситуации.

В настоящее время на скамье подсудимых Евгения Красильникова нет. Федор Кифишин, который предстанет перед судом, напомним, являлся сотрудником головного офиса компании «Квартстрой Премьер» задерживался правоохранителями в 2017 году по делу об обмане дольщиков в Волгограде.

Ранее сообщалось, что к строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, руководитель генподрядной фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин, директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 800 миллионов рублей.

Уголовное дело, по данным информагентства, насчитывает 226 томов.

Отметим, что ЖК «Парк Европейский» по решению региональных властей достраивают другие застройщики.