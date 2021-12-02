Общество 02.12.2021 11:04
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02.12.2021 11:04
Завершено строительство еще одной из 12-ти многоэтажек ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда – 10-этажное здание готово к заселению. На завершение этого и остальных домов ЖК власти выделяли бюджетную субсидию, благодаря чему восстановлены права на жилплощадь 745 дольщиков, сообщили в администрации Волгоградской области. В 2022-2023 годах в ЖК «Парк Европейский» достроят еще два дома с низким уровнем готовности, у которых отсутствует документация.
Прежний застройщик «Орион» бросил стройку ЖК «Парк Европейский» несколько лет назад: дома были остановлены на стадии котлована из-за допущенных финансовых нарушений. Администрация Волгоградской области разработала ряд механизмов, позволяющих завершить долгострои, в том числе и «Европейский». Благодаря вмешательству властей решены проблемы 8825 семей дольщиков. В их числе – волгоградка Анна Проскурнова, которая готовится к новоселью в достроенной 10-этажке. Она оформила договор долевого строительства в 2016 году, в 2018 выплатила ипотеку, но квартиру дождалась лишь спустя три года. Вместе с руководителем инициативной группы Александром Назаровым она регулярно приезжала на размороженную стройку и контролировала, как возводят ее долгожданную жилплощадь.
«Мы верим вам, дольщики верят нам, мы постоянно в группе даем комментарии, контактируем с прорабом: каждые две недели ездим сюда. Застройщик идет на контакт, нас пускают на объекты. Спасибо всем за это», — рассказал журналистам Александр Назаров.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня проинспектировал стройплощадку, отметил, что в 2020 году квартиры в достроенных проблемных домах получили 1453 человека, в 2021 – уже 1585 человек. Он напомнил, что в 2014 году в Волгоградской области более 110 строящихся домов значились как проблемные, были нарушены права больше 10 тысяч семей. На сегодняшний день жильем обзавелись уже 8825 обманутых дольщиков, закончены 93 дома. Свои квартиры по-прежнему ждут еще 1197 семей. «Это, конечно, тоже много, но мы поставили задачу и решим ее в 2022-23 году», – подчеркнул Бочаров.
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