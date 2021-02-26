Общество

У Генпрокуратуры возникли вопросы к уголовному делу об обманутых дольщиках в Волгограде

Общество 26.02.2021 19:17
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26.02.2021 19:17




Дольщики «Парка Европейского» поделились с заместителем Генпрокурора РФ своими опасениями о судьбе уголовного дела в отношении бывшего застройщика жилого комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча обманутых граждан с Андреем Кикотем и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым состоялась сегодня в ходе выездного совещания на стройплощадке в Кировском районе Волгограда. 
Напомним, в 2017 году гендиректору ООО «Орион» Евгения Карпушова и рукововодителю местного филиала ООО «УК "Квартстрой" Евгению Красильникову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшими хищение денежных средств дольщиков ЖК "Парк Европейский". В результате десять тысяч человек остались без жилья.  Однако на какой стадии находится расследование и когда обвиняемые понесут наказание, для дольщиков остается неясным. Андрей Кикоть пообещал лично отправить запрос в Судебный департамент в Москве для прояснения ситуации. Андрей Бочаров добавил, что нужно решить вопрос с компенсацией материального ущерба обманутых дольщиков, упомянул также о финансах, выделенных из регионального бюджета на достройку комплекса. 

«Возмещение ущерба должно идти параллельно с наказанием. С точки зрения возмещения ущерба, в любом случае встанет вопрос, что он будет компенсироваться потерпевшей стороне. То есть будет адресовано тем людям, которых обманули. Я запрошу информацию и будем разрешать проблему», - пообещал дольщикам заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
В 2018 году при содействии администрации региона и прокуратуры Волгоградской области для достройки проблемного ЖК была привлечена компания «Пересвет-ЮГ». Директор фирмы-застройщика Алексей Цуканов заявил, что два дома из 13-ти будут достроены с привлечением средств Фонда защиты прав участников градостроительства, еще три - через местный бюджет. 
«Мы ставим для себя глобальную задачу - за 2021 и 2022 года максимально возможно решить проблему участников долевого строительства. В 2023 году таких проблем в Волгоградской области не должно быть», - отметил Андрей Бочаров.
С 2014 года в Волгоградской области при содействии органов власти, правоохранительных и надзорных структур сдано в эксплуатацию 86 проблемных домов, квартиры в которых купили 7,6 тысячи семей.






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