Волгоградка, «заминировавшая» из-за любви поезд в Казань, оплатит ущерб









Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 36-летней Екатерине П., которая в апреле была осуждена за ложное сообщение о планируемом теракте в поезде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, ранее вынесенный Дзержинским районным судом приговор оставлен без изменения – женщине назначено два года условно и двухлетний испытательный срок.

Также она выплатит полиции, МЧС и скорой помощи ущерб, причиненный преступлением, в размере 10 633 рублей.

Ранее сообщалось, что женщина преступила закон из-за глубокой симпатии к пассажиру поезда «Волгоград-Казань». Согласно материалам дела, ее знакомый, который ей очень нравился, собирался уехать этим поездом. Женщина была против. В день отъезда мужчины, 9 декабря 2021 года, она позвонила со своего сотового в экстренные службы и сообщила о том, что ее знакомый планирует террористический акт в поезде дальнего следования. На место, как и полагается, были вызваны полиция, МЧС и медики. По итогам проверки признаков подготовки террористического акта обнаружено не было.

Вину фигурантка дела полностью признала и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. Ее признали виновной по двум статьям УК РФ - в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, а также в заведомо ложном доносе. Прокурор в апелляционной инстанции просил исключить из обвинения заведомо ложный донос, как излишне вмененное осуждение. Однако суд все оставил без изменений.



