Две электрички отвезут домой волгоградских болельщиков 14 августа

Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначили на 14 августа. Этим видом транспорта смогут воспользоваться волгоградцы, проживающие в южных районах областного центра и в Волжском. Как сообщили в Приволжской железной дороге, электричка - №6339 отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:03 ч., с нижней платформы Мамаева кургана – в 22:10 ч., а прибудет она на Шпалопропитку в 23:16 ч.
Для волжан назначена другая электричка. Она отправится со ст. Волгоград-1 в 22:11 ч., с верхней платформы Мамаева кургана – в 22:17 ч. В Волжский пассажиры прибудут в 22-55 ч.
Напомним, 14 августа на Волгоград Арене пройдет матч «Ротора» и «Урала».