Две электрички отвезут домой волгоградских болельщиков 14 августа

Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначили на 14 августа. Этим видом транспорта смогут воспользоваться волгоградцы, проживающие в южных районах областного центра и в Волжском. Как сообщили в Приволжской железной дороге, электричка - №6339 отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:03 ч., с нижней платформы Мамаева кургана – в 22:10 ч., а прибудет она на Шпалопропитку в 23:16 ч.