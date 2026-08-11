В продаваемых в Сети БАДах для похудения обнаружили наркотик





БАДы для похудения с содержанием сильнодействующего вещества обнаружили на российских торговых площадках, сообщают «Известия».

Издание подчеркивает, что биологически активные добавки с сибутрамином, способным вызвать тяжелые нарушения психики и довести человека до реанимации, продаются под видом совершенно безопасных американских и европейских препаратов для снижения веса. «Чудодейственные» БАДы активно закупают подростки.

Товары, содержание сибутрамина в котором превышает максимальные дозировки в два, а то и в три раза, поставляются в Россию через сеть казахстанских продавцов. Одни из них зарегистрированы в небольшом селе.

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