



В Дзержинском районе Волгограда произошла жуткая авария с участием «Лады» и КАМАЗа с полуприцепом. Легковушка на огромной скорости не вписалась в свободный створ дороги, влетев в заднюю часть гружёного автомобиля. Всё произошло около полудня на участке 3-й Продольной магистрали в границах Землячки.

- В 11:28 53-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», напротив дома № 26 по ул. Землячки совершил наезд на стоящий на обочине полуприцеп, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, грузовик практически не пострадал, а вот легковому автомобилю повезло куда меньше. Он фактически лишился передней части. По данным правоохранителей, водителю и пассажиру «Лады» чудом удалось выжить. Прибывшими медиками они были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области