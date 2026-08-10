Всё в дело: как в Волгограде дают новую жизнь стройотходам





Куда уходят тысячи тонн строительных и промышленных отходов, которые остаются после сноса зданий и демонтажа старого асфальта на ремонтируемых дорогах? В Волгограде глыбам бетона с торчащей из него арматурой дают вторую жизнь, делая из этого, казалось бы, не пригодного для дальнейшего использования сырья востребованные материалы, применяемые в строительной, дорожной и металлургической отраслях.





Необходимость вторичной переработки промышленных и строительных отходов в Волгоградской области вызвана активным строительством и заботой об окружающей среде. Десятки грузовиков с отходами 4 и 5 классов опасности ежедневно заезжают на промышленную площадку ООО «Молот», где и происходит их «перерождение». Автомобили едут с мест строительства новых дорог, домов, демонтажа аварийных зданий, избавляя Волгоград и пригород от непритязательного вида руин. В то же время в результате утилизации отходов с помощью применения современных методик регион обеспечивается стройматериалами собственного производства.





Как только груз оказывается на территории промплощадки, он тут же становится частью технологического процесса, который включает в себя следующие этапы: прием, сортировка, извлечение мусора и дробление, то есть распределение на фракции.

На пункте весового контроля с помощью установленной над кузовом видеокамеры в зависимости от его содержимого определяют место для разгрузки каждого автомобиля. Бетон выгружают на одной территории, старый асфальт, деревянные отходы – на других точках.





Затем экскаватор с помощью ковша отделяет крупные куски от мелких, после чего загружает «удобоваримые» части на сортировочную ленту. Здесь уже начинается непосредственный процесс переработки.





Механизмы сортировочной ленты, оборудованной ситами трех размеров, разбивают неоднородный бетон, освобождая его от грунта и других примесей. На выходе получается новенький щебень нескольких видов: от 5 до 20 мм, от 20 до 40 мм и от 40 до 70 мм. Отдельно с ленты выходит так называемый отсев – самые мелкие фракции, оставшиеся от переработки.





В производственном процессе участвует тяжелая техника – в обращении с таким нелегким грузом без нее никуда. В перемещении и распределении грузов на площадке задействованы фронтальные погрузчики, а также самоходная сортировочная установка Tesab. Одна из самых главных и массивных машин – это мобильная щековая дробилка McCloskey J45, которая используется для первичной обработки различных твёрдых материалов: горных пород, строительного мусора, железобетона , асфальта и других подобных материалов. От ее роли зависит в том числе и работа другой техники, так как попадание металла на сортировочную ленту может привести к поломке механизма.





Щебень, который получается после переработки старого бетона, вновь используется в качестве строительного материала для ремонта, в том числе и капитального, дорог. В дело идут и другие полученные на промплощадке материалы.





– Отсев мы бесплатно отдаем на отсыпку второстепенных дорог в районах города по заявкам районных администраций. В то же время металлический лом забирается организациями для переплавки. То есть получается такая безотходная переработка отходов, – рассказывает заместитель генерального директора ООО «Молот» Анатолий Косенко.





Полученные в результате переработки материалы идут и на другие благие дела. Так, например, они были использованы при благоустройстве ряда объектов: парка Героев-летчиков в Дзержинском районе, при реконструкции линии трамвая в границах улиц Космонавтов и Хорошева, которая началась в этом году. Свой вклад переработчики внесли и в ремонт второй очереди железнодорожного путепровода у станции Сарепта, обустройство нижней террасы Центральной набережной на участке от бронекатера БК-13, а также в озеленение участка на проспекте Металлургов (от улицы Маршала Еременко и улицы Кузнецова по обе стороны трамвайных путей), включая общественную территорию напротив МКД №1 по проспекту Металлургов от улицы Петра Гончарова до улицы Маршала Еременко.

К слову, организация сотрудничает с крупными дорожными и строительными компаниями, работающими в регионе по проектам развития. На промплощадку свозят отходы, которые остаются от сноса ветхих домов, в процессе ремонта мостов, объектов благоустройства, а также грунты с котлованов, обустраиваемых под строительство многоэтажек. Например, старый асфальт с улицы Ангарская в процессе ремонта этой магистрали переехал именно на площадку «Молота», где «переродился» в новые материалы для новых строек.



