



В десятку российских городов, где чаще всего туристы из разных уголков страны останавливаются на сутки, попала Дубовка.

– Чаще всего на один день путешественники бронируют жилье в Ростове-на-Дону. Вторую строчку занимает Каменск –Шахтинский, а тройку лидеров замыкает Симферополь, – сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.

В Дубовке автомобилисты, взявшие курс на черноморское побережье, отдыхают в среднем за 5321 рубль: судя по данным рейтинга, подобную цену сложно назвать демократичной. Для сравнения в Симферополе путникам предлагают отдохнуть в отеле за три с половиной тысячи рублей за сутки, а в Минводах – за 3600 тысячи рублей. К слову, в июле малый город Волгоградской области ворвался в туристический топ-10 именно из-за стоимости проживания.

Что посмотреть в Дубовке для того, чтобы вечерний променад стал полноценным мини-путешествием, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева