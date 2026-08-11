Шесть авиарейсов отложили в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда сегодня, 11 августа, фиксируется задержка шести рейсов. По данным электронного табло, изменено время вылета и прилета самолетов в направлении двух столиц. Так, борт из Москвы приземлится в Волгограде в 15-50 вместо 14-40 ч, из Санкт-Петербурга – в 19-15 ч. вместо 17-45 ч. С опозданием на 45 минут прибудет в город-герой еще один самолет из Москвы – он ожидается в 22-05 ч.