



В Волгограде следователи предъявили обвинение мастеру ресурсоснабжающей организации. Мужчина не предпринял никаких мер для того, чтобы обезопасить оставшийся без крышки колодец, в результате чего в шахту провалился ребёнок.

- С апреля 2024 года по январь 2025 года на придомовой территории многоквартирного дома по улице Менжинского отсутствовала крышка люка подземной тепловой камеры. Обвиняемый, на которого были возложены обязанности по контролю за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией данного участка тепловых сетей, достоверно знал о наличии опасного объекта. Однако необходимых мер по устранению нарушения не принял и не организовал установку защитной крышки люка, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Безалаберность сотрудника едва не привела к трагедии. 19 января 2025 года в колодец угодил 11-летний школьник. Мальчик получил серьёзные травмы, включая множественные ушибы и закрытый перелом наружной лодыжки голени.

Отметим, следствием мужчине вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время он ознакомлен с материалами. Дело готовится для передачи в суд. Фигуранту может грозить лишение или ограничение свободы до двух лет, принудительные работы на аналогичный период или же обязательные работы на 360 часов. Также санкция статьи предусматривает возможность назначения виновнику штрафа размером до 300 тыс. рублей либо размером, эквивалентным заработку осуждённого за два года.

Фото из архива ИА «Высота 102»