



Проекты из Котельниково, Иловли и станицы Нехаевской вошли в число лучших на XI всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, итоги подвели на форуме малых городов и исторических поселений Минстроя РФ.

Победителями признаны: парк культуры и отдыха в Котельниково; территория парка «Любо! Парк — парк твоего направления» в Иловле; центральная площадь с парком Победы в станице Нехаевской.

Благодаря победе муниципалитеты получат федеральные субсидии на реализацию проектов в 2027–2028 годах. Уже в этом году в регионе идёт благоустройство по проектам, победившим в конкурсах прошлых лет, — в Котельниково, Краснослободске, Ленинске и Урюпинске. Всего с 2019 года от Волгоградской области одержали победу 17 проектов из 13 муниципальных образований.

Волгоградская область активно участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году реализуется более 200 проектов обновления территорий. Ежегодно на содержание уже созданных пространств по инициативе губернатора Андрея Бочарова выделяются средства из областного бюджета. Глава региона недавно лично оценил ход благоустройства ключевых объектов в Волгограде.

Фото: администрация Волгоградской области