Центральный парк культуры и отдыха Волгограда вновь стал местом, где «Динамо‑Синара» по-настоящему почувствовала поддержку своих болельщиков. На Малой сцене парка прошла традиционная предсезонная встреча гандбольного клуба с фанатами – не просто отчёт о планах, а живой диалог, в котором чувствовалось, что команда и трибуны – одно целое.
Начало мероприятия в 15:00 совпало с одним из самых комфортных часов летнего Волгограда: дневная жара уже спадала, а настроение у всех только набирало обороты. Вход был свободным, и уже за полчаса до старта у сцены собралась плотная группа болельщиков – с флагами, шарфами и вопросами, заготовленными заранее. Особенно трогательно выглядел живой коридор, по которому девочки пробегали на сцену, попутно приветствуя всех собравшихся: в каждом «привет!» и взмахе руки чувствовалась эта особенная связь – будто не просто команда и фанаты, а свои, родные люди.
Гостей мероприятия поприветствовала директор СШОР по гандболу Волгоградской области Стелла Вартанян:
Важной частью программы стали выступления представителей других волгоградских клубов. Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов, легендарный футболист Игорь Суровикин, и наставник регбийной команды Георгий Веливанов передали команде пожелания удачи и отметили, что в Волгограде спортивная среда – это не отдельные клубы, а общая сила. Эти слова прозвучали особенно уместно: они подчеркнули, что поддержка в городе – коллективная, а не разобщённая.
– Поздравляю с началом нового сезона, желаю, как можно больше побед. Понятно, что постоянно выигрывать не получится, но любая победа приносит удовольствие болельщикам, а игрокам позволяет развиваться, – сказал Андрей Кривов.
Главным акцентом встречи стала презентация новичков. В межсезонье «Динамо‑Синара» заметно усилила состав: в команду пришли разыгрывающие Зурета Коблева и София Пензева, линейная Валентина Томилина, правая крайняя Диана Казиханова. Отдельно болельщики встретили возвращение Арины Безбабных – опытной правой полусредней, год проведшей в подмосковной «Звезде». Её появление вызвало особенно тёплые аплодисменты. На встречу она пришла с дочкой Ульяной – и этот момент мгновенно стал одним из самых трогательных кадров дня.
– Я очень рада вернуться домой, – поделилась Арина Безбабных прямо со сцены. – Ещё, когда уходила из «Динамо-Синары» понимала, что, возможно, вернусь в команду. Кстати, Ульяна тоже очень любит Волгоград. Сейчас я восстанавливаюсь после травмы, ориентировочно буду готова играть в конце сентября – начале октября.
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев был полон оптимизма:
За этими сухими цифрами про конкуренцию и планы чувствовался настоящий тренерский азарт: он говорил о команде как о живом организме, где каждый важен и каждый должен раскрыться.
Не менее ярким событием стала демонстрация новой формы. Два комплекта – белый и синий – команда показала в небольшом динамичном выходе: гандболистки демонстрировали, как сидят майки и шорты в движении, подчёркивая, что экипировка рассчитана на максимальную свободу действий в жёстких игровых эпизодах. В этом мини‑выходе было столько энергии, что зрители очень живо реагировали и бурно приветствовали новоиспечённых моделей.
В ходе открытого диалога капитан «Динамо‑Синары» Мария Дувакина сформулировала главный посыл команды:
Эта фраза, сказанная без пафоса, но с искренностью, стала смысловым центром встречи.
Руководство клуба поблагодарило всех болельщиков, а самых активных представителей фанатского движения наградили игровыми футболками от «Динамо-Синары». Подарки вручили ведущие игроки бело-голубых.
По итогам встречи можно сказать: «Динамо‑Синара» выходит на сезон не только с обновлённым составом и новой формой, но и с главным ресурсом – поддержкой трибун. Следующий этап – первый домашний матч женской Суперлиги сезона 2026–2027, где эта связь между командой и болельщиками должна проявиться уже на площадке.
Александр Веселовский
Фото: Геннадий Гуляев