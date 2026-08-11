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Спорт

Волгоградские гандболистки встретились с болельщиками и поделились плодами предсезонной работы

Спорт 11.08.2026 06:31
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11.08.2026 06:31

 Центральный парк культуры и отдыха Волгограда вновь стал местом, где «Динамо‑Синара» по-настоящему почувствовала поддержку своих болельщиков. На Малой сцене парка прошла традиционная предсезонная встреча гандбольного клуба с фанатами – не просто отчёт о планах, а живой диалог, в котором чувствовалось, что команда и трибуны – одно целое.



Начало мероприятия в 15:00 совпало с одним из самых комфортных часов летнего Волгограда: дневная жара уже спадала, а настроение у всех только набирало обороты. Вход был свободным, и уже за полчаса до старта у сцены собралась плотная группа болельщиков – с флагами, шарфами и вопросами, заготовленными заранее. Особенно трогательно выглядел живой коридор, по которому девочки пробегали на сцену, попутно приветствуя всех собравшихся: в каждом «привет!» и взмахе руки чувствовалась эта особенная связь – будто не просто команда и фанаты, а свои, родные люди.

Гостей мероприятия поприветствовала директор СШОР по гандболу Волгоградской области Стелла Вартанян:

– Я благодарна, что вы все пришли поддержать девчонок. В новом сезоне мы ставим перед командой амбициозные задачи, надеемся на вашу поддержку на трибунах.



Важной частью программы стали выступления представителей других волгоградских клубов. Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов, легендарный футболист Игорь Суровикин, и наставник регбийной команды Георгий Веливанов передали команде пожелания удачи и отметили, что в Волгограде спортивная среда – это не отдельные клубы, а общая сила. Эти слова прозвучали особенно уместно: они подчеркнули, что поддержка в городе – коллективная, а не разобщённая.

– Поздравляю с началом нового сезона, желаю, как можно больше побед. Понятно, что постоянно выигрывать не получится, но любая победа приносит удовольствие болельщикам, а игрокам позволяет развиваться, – сказал Андрей Кривов.



Главным акцентом встречи стала презентация новичков. В межсезонье «Динамо‑Синара» заметно усилила состав: в команду пришли разыгрывающие Зурета Коблева и София Пензева, линейная Валентина Томилина, правая крайняя Диана Казиханова. Отдельно болельщики встретили возвращение Арины Безбабных – опытной правой полусредней, год проведшей в подмосковной «Звезде». Её появление вызвало особенно тёплые аплодисменты. На встречу она пришла с дочкой Ульяной – и этот момент мгновенно стал одним из самых трогательных кадров дня.

– Я очень рада вернуться домой, – поделилась Арина Безбабных прямо со сцены.  – Ещё, когда уходила из «Динамо-Синары» понимала, что, возможно, вернусь в команду. Кстати, Ульяна тоже очень любит Волгоград. Сейчас я восстанавливаюсь после травмы, ориентировочно буду готова играть в конце сентября – начале октября.



Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев был полон оптимизма:

– Пока мы ещё не тренировались в полном составе, некоторые гандболистки восстанавливаются. На предсезонном сборе выполнили всё, что наметили. Новички хорошо вписались в команду, мы брали уже проверенных игроков. Добавили несколько юных гандболисток, а та молодёжь, которая уже играла в прошлом сезоне, должна ещё прибавить. На Спартакиаде молодые девочки получат много игрового времени. Новичков у нас больше не будет, команда укомплектована. Конкуренция большая, на каждую позицию претендуют по два-три игрока.

За этими сухими цифрами про конкуренцию и планы чувствовался настоящий тренерский азарт: он говорил о команде как о живом организме, где каждый важен и каждый должен раскрыться.

Не менее ярким событием стала демонстрация новой формы. Два комплекта – белый и синий – команда показала в небольшом динамичном выходе: гандболистки демонстрировали, как сидят майки и шорты в движении, подчёркивая, что экипировка рассчитана на максимальную свободу действий в жёстких игровых эпизодах. В этом мини‑выходе было столько энергии, что зрители очень живо реагировали и бурно приветствовали новоиспечённых моделей. 



В ходе открытого диалога капитан «Динамо‑Синары» Мария Дувакина сформулировала главный посыл команды: 

– Впереди нас ждёт огромная работа, и мы сделаем все, чтобы её выполнить. Я хочу сказать, что команда для нас – семья, спорт – это жизнь, а вы – наша душа. Огромное вам спасибо!

Эта фраза, сказанная без пафоса, но с искренностью, стала смысловым центром встречи.

Руководство клуба поблагодарило всех болельщиков, а самых активных представителей фанатского движения наградили игровыми футболками от «Динамо-Синары». Подарки вручили ведущие игроки бело-голубых. 



По итогам встречи можно сказать: «Динамо‑Синара» выходит на сезон не только с обновлённым составом и новой формой, но и с главным ресурсом – поддержкой трибун. Следующий этап – первый домашний матч женской Суперлиги сезона 2026–2027, где эта связь между командой и болельщиками должна проявиться уже на площадке.

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев

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