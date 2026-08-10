Реставраторы Горьковки вернули к жизни «Шестоднев» XVIII века





В Региональном центре консервации и реставрации Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького приступили к восстановлению старопечатного издания «Шестоднев» 1767 года. Как рассказали в областном комитете культуры, книга, поступившая из фонда редких и ценных изданий, оказалась в критическом состоянии.

Первичный осмотр выявил серьёзные повреждения: книжный блок на пеньковых шнурах практически распался, листы едва держатся. Деревянные крышки в кожаном переплёте утратили оригинальный корешок – вместо него использована толстая шерстяная ткань на силикатном клее, что со временем усугубило разрушение. Форзацы отсутствуют, внутренние стороны крышек оклеены листами из учётной книги.

Страницы из вержированной бумаги сильно загрязнены, истончены, имеют множественные порывы и утраты, края истрепаны, углы деформированы. Особую тревогу вызвал участок у корешка со следами грибкового поражения. На нескольких листах обнаружены синие заплатки, наклеенные поверх текста — это затрудняет чтение и требует особой деликатности при реставрации.

Художник-реставратор Валентина Никифорова уже провела полистную промывку, удалив поверхностные загрязнения, и обработала книгу противогрибковым составом. Сейчас специалист приступил к самому сложному этапу – послойной реставрации каждого листа.

В библиотеке подчёркивают: это издание – не просто книга, а ценный свидетель эпохи, который важно сохранить для будущих поколений.

Напомним, в ноябре 2024 года при поддержке министра культуры РФ Ольги Любимовой в Горьковке открылся первый в ЮФО Региональный центр консервации и реставрации, оснащённый современным оборудованием. Его сотрудники прошли специальное обучение в Российской государственной библиотеке.

Фото: комитет культуры Волгоградской области