183 котельных согреют зимой волгоградцев





Идет уже последний месяц лета, и не за горами – отопительный сезон. И, если сейчас жителей греет солнце, иногда даже чересчур, то с наступлением холодов комфорт жителей будет зависеть от того, насколько теплые в квартирах батареи.

В Волгоградстате поделились любопытными данными о состоянии сферы теплоснабжения областного центра.

Так, на конец 2025 года на территории Волгограда функционировали 183 котельные. Самая маленькая мощность части котельных не превышала 3 Гкал/ч, а 12 котельных имеют мощность свыше 100 Гкал/ч.

Суммарная мощность источников теплоснабжения составила 2837,2 Гкал/час. На конец 2025 года в городе функционировали тепловые и паровые сети протяженностью 1039,5 км.

Потребители в прошлом году получили 4398 тысяч Гкал, в том числе 3201,8 тыс. – население Волгограда. Еще 503,4 тыс. было отпущено бюджетным организациям.



