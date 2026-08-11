



В Волгоградской области бойцы специальной военной операции в особом порядке проходят диспансеризацию. Для бывших военнослужащих по инициативе фонда «Защитники Отечества» и при содействии Минздрава РФ создан механизм «зелёного коридора», позволяющего пройти все основные процедуры в течение нескольких часов.

- В программу включены осмотры оториноларинголога, невролога, травматолога-ортопеда, хирурга, офтальмолога и других профильных врачей, а также лабораторные и диагностические исследования. При необходимости участники получают консультацию психолога, - сообщили в облкомздраве.

Помимо стандартного набора процедур, медики могут предложить бойцам пройти в течение нескольких дней и углубленные. По итогу обследований специалисты имеют возможность направить бойцов на медицинскую реабилитацию и санитарно-курортное лечение. Такого рода возможность с начала года уже получили 200 бывших военнослужащих.

Отметим, механизм «зелёного коридора» доступен в 50 волгоградских медучреждениях. Им уже воспользовались 1,6 тыс. ветеранов.

Фото из архива ИА «Высота 102»