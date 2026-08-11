В Новоаннинском простятся с погибшим на СВО морпехом





В Новоаннинском простятся с 31-летним морским пехотинцем Дмитрием Горемыкиным. Отправившись в зону СВО три года назад, молодой мужчина погиб от наезда на мину.

Выпускник Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа, Дмитрий Горемыкин стал юристом, а после службы в армии открыл собственное дело. В 2023 году он принял важное для себя решение, подписав контракт с Минобороны и уехав «за ленточку». В зоне СВО морской пехотинец был сначала старшим стрелком, а затем – снайпером.

Ровно неделю назад жизнь молодого мужчины, увы, оборвалась. Выполняя задание в одном из районов ДНР, Дмитрий наехал на квадроцикле на мину и погиб от полученных ранений. Дома участника СВО ждали родители, братья и сестры.

В последний путь бойца из Новоаннинского проводят завтра, 12 августа. Прощание с Дмитрием Горемыкиным пройдет по адресу: переулок Красноармейский, 98. На поминальный обед друзей и знакомых мужчины зовут в кафе «Ночник».

Фото NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня/Max