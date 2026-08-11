Четыре медицинских учреждения Волгоградской области получили новое оборудование для реабилитации пациентов после операций и тяжелых травм, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности с начала года в больницы поставлено 66 единиц современного медоборудования.

Как уточнили в облздраве, 52 единицы медтехники направлено в Михайловскую ЦРБ, 7 – в больницу №15, 6 единиц – в больницу №4 и одно – в госпиталь ветеранов войн. В основном это аппараты для электромиостимуляции, велоэргометры, массажеры, устройства для фотодинамической терапии, стимуляторы глубоких тканей, аппарат для гальванизации, различные тренажеры, а также специальные принадлежности, в числе которых массажные кушетки, столы для физиотерапии и новые больничные кровати с электроприводом.

Поставка техники осуществлялась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В администрации региона напомнили, что развитие объектов здравоохранения, их ремонт и оснащение современным оборудованием входит в перечень задач, поставленных губернатором Волгоградской области. В 2025 году в рамках обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения, в семь медорганизаций поступило 140 единиц реабилитационного оборудования.

Фото из архива V102.RU