Украинские БПЛА миновали Волгоград и область ночью 11 августа

Атак украинских БПЛА не фиксировалось в Волгоградской области ночью 11 августа. По данным Минобороны, 396 вражеских беспилотников сбили в 15 регионах России: в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской областях и в Крыму.
Напомним, в Волгоградской области около 7 часов действовал режим беспилотной опасности, объявленный вечером 10 августа. Аэропорт Волгограда работал в штатном режиме, хотя из-за ограничений, введенных Росавиацией на полеты в других регионах, в воздушной гавани города-героя произошел сбой в расписании шести авиарейсов.