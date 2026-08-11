Украинские БПЛА миновали Волгоград и область ночью 11 августа





Атак украинских БПЛА не фиксировалось в Волгоградской области ночью 11 августа. По данным Минобороны, 396 вражеских беспилотников сбили в 15 регионах России: в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской областях и в Крыму.