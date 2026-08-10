Двое руководителей подрядной организации, которая ремонтировала школу в Кировском районе Волгограда, подозреваются в крупном мошенничестве с материалами для покрытия полов. Вскрылось, что использовался дешевый линолеум, который не соответствовал требованиям контракта и заявленной в актах стоимости. В итоге разница составила порядка 6 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СКР по региону, уголовное дело в отношении двух сотрудников коммерческой организации возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

На данный момент установлено, что ремонт образовательного учреждения проводился в рамках нацпроекта «Образование». Коммерческая компания заключила госконтракт в 2023 году на проведение капитального ремонта помещений. В нем было четко прописано, какой линолеум должен быть использован для покрытия полов.

– С целью хищения бюджетных денежных средств подозреваемые, занимая руководящие должности в компании, организовали закупку и укладку линолеума, не соответствующего требованиям контракта и имеющего значительно меньшую стоимость, – сообщили в следственном органе.

В последующем в документы о приемке выполненных работ были внесены недостоверные сведения об используемом материале. За него подрядчик получил более 8 миллионов рублей, хотя реальная стоимость дешевого линолеума составила около 2 миллионов.

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